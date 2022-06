Exipcios, gregos, romanos, galos e castrexos invadirán Porriño

Porriño ultima os preparativos para unha nova edición de Porrigalia, que volve este ano para transformar as rúas do casco urbano nun auténtico escenario dos xogos olímpicos de varios séculos atrás. As civilizacións máis antigas estarán presentes para participan dunhas competicións peculiares, que mesturan normas de antano coa actualidade, e que traerán tres xornadas cheas de troula á vila do Louro.

Serán os días 1, 2 e 3 de xullo pero previamente, a pasada semana, máis de 200 escolares de oito centros educativos do municipio participaron dunha festa anticipada, PrePorrigalia, un evento no que a cativada puido desfrutar do espectáculo “Abordaxe Gala”, da compañía Barafunda, con Astérix, Obélix e outros habitantes da aldea gala. Durante o acto xa se deu a coñecer un dos personaxes que estará presente en Porrigalia 2022, o Rei Breogán caracterizado polo actor Pepo Suevos.

Pero non haberá só contextualización da Galia, eses días poderemos somerxernos e trasladarnos miles de anos atrás para vivir experiencias do Antigo Exipcio, a Antiga Grecia e a Antiga Roma, e tamén da cultura castreña.

A día de hoxe aínda non se deron a coñecer as actividades programadas pero si se sabe que haberá postos de degustación e venda de comidas, así como de produtos da época feitos a man (barro, aneis, pulseiras, colares, teas cosidas ou bordadas, cerámica, tellas, vimbios, xabóns, colonias, sementes e licores, entre outros). Tampouco faltarán as barracas, tómbolas e atraccións, pensando sobre todo nos máis pequenos da casa.

Precisamente atópase aberto o prazo para a solicitude de instalación dun destes postos. As persoas interesadas teñen de prazo ata ás 14.00 horas do vindeiro luns, día 20 de xuño, para presentar o documento de solicitude (que se pode descargar da páxina web https://oporrino.org, onde tamén se poden consultar as bases desta convocatoria) no Rexistro Xeral ou a través da sede electrónica xunto con toda a documentación requirida.

Toda a información e actividades programadas poden consultarse, de xeito actualizado, na páxina web www.porrigalia.org.