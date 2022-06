O Concello da Guarda pecha o Ciclo Medioambiental Sostendo o Futuro programando para o día 23, ás 18.30 horas, un contacontos na praia do Muíño dirixido a nenos de ata 12 anos ofrecéndose dúas propostas. A primeira, “Os nosos bosques”, que amosoa a riqueza da vida que agochan os diversos bosques galegos, invitando a esculcalas e coñecer as fragas atlánticas, as devesas luguesas, as carballeiras e soutos repartidos polo territorio e falarase do respecto pola natureza e a posta en valor dos bosques como recurso. A segunda é “Os nosos mares”, onde amosa a riqueza de vida que agocha o mar galego, complementándose con algún xogo.

Para rematar daráselle aos nenos uns ramiños das flores de San Xoán, para fomentar as nosas tradicións e que será feito en colaboración coa coa Asociación de Alfombras da Guarda.