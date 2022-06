A Sala Municipal de Exposicións do Concello de Tui acolle ata XXXXX a exposición “Camiños de Sur”. A mostra está impulsada pola Deputación de Pontevedra no marco do proxecto europeo “Camiños Xacobeos do Oeste Peninsular” que ten como obxectivo poñer en valor o patrimonio natural e cultural das vías transfronterizas que recorren a provincia cara Compostela, en concreto o Camiño Portugués.

Nela móstranse percorridos e datos históricos, centrando a atención nos contrastes, nas relacións e nas similitudes entre as paisaxes. Tamén se achega información para os peregrinos sobre os núcleos de poboación que percorren, as súas xentes, tradicións e a súa gastronomía. “Camiños do sur” difunde información a través de cubos retroiluminados e taboleiros, imaxes de gran formato e mobiliario contemporáneo, adaptado ao espazo, para “unir mundos diversos”, presentar paisaxes, vilas, cidades, persoas e culturas ao lado dos camiños Logo de Baiona e Tui, a mostrá chegará ao multiusos da Xunqueira, en Redondela, o 8 de xullo.