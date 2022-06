Un festival deseñado para Baiona, que conxuga a maxia cos distintos recunchos desta singular vila mariñeira, así define a organización Baiona Pinta Maxia. Maxia para tódolos públicos, enchendo as rúas e espazos da cidade durante tres días, coas distintas disciplinas: maxia de cerca, cartomaxia, grandes ilusións, escapismo e tamén moita maxia infantil.

Será a segunda edición e celebrarse do venres 24 ao domingo 26 de xuño. O evento, organizado pola Concellería de Cultura, congregará a artistas de recoñecido prestixio dentro do ilusionismo, como Xulio Merino, Jessica Guloomal, Samuel Moreno, Fran Otero, Javi Rufo e Javier Argüelles.

A inauguración será o día 24, ás 12.30 horas, cun espectáculo familiar na terraza do local Matalabicha, no número 19 da rúa San Xoán. E pola tarde, haberá “Maxia de cerca” na Avenida Carabela Pinta.

Un taller de maxia para nenos na praza do Concello abrirá a programación do sábado que rematará no mesmo lugar coa Gala Máxica. O domingo, de novo espectáculo de maxia familiar, dous de maxia de cerca e gala final de clausura do festival.

Previamente, o venres 23, os magos participantes actuarán no Centro de Día de Sabarís, para acercarlles a maxia aos máis maiores.