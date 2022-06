Unha retirada de plásticos do areal da Concheira foi a primeira das accións levadas a cabo por un grupo de estudantes dos colexios Cova Terreña e Fontes-Baíña de Baiona. Xunto cos seus mestres e monitores participaron dunha xornada de limpeza e concienciación coa contorna natural organizada polo Concello de Baiona, en colaboración coa CEP, FCC e CEAMSA, con motivo da celebración do Día Mundial do Medio Ambiente.

Aínda que a Praia a simple vista parecía limpa, as bolsas fóronse enchendo en pouco minutos ante a sorpresa dos nenos, moitos dos cales dedicáronse exclusivamente a recoller microplásticos. Estes restos pequeniños de partes máis grandes de plástico chegan ao mar e van desfacéndose co paso do tempo. Cando son redondos e do tamaño dunha lentella chámaselles “bágoas de serea”. A continuación, recibiron unha charla dirixida a promover a concienciación medioambiental e a coñecer a xestión de residuos, co obxectivo de implicar aos máis pequenos na correcta separación do lixo para reciclar. E, para rematar, outra charla e un obradoiro sobre a importancia de coidar o medio ambiente. Rosa Domínguez, concelleira de Medio Ambiente, puxo en valor “o traballo que se vén facendo nos centros educativos en materia de medio ambiente”, aseverando que “os nenos e nenas de Baiona serán uns adultos comprometidos co noso planeta”. Pola súa parte, o alcalde Carlos Gómez, presente tamén na xornada destacou que “este tipo de celebracións deben facernos reflexionar como sociedade sobre a importancia de coidar e protexer a nosa contorna. Todos podemos contribuír a manter o noso ecosistema en mellores condicións converténdonos en axentes do cambio. Baiona continuará avanzando como unha sociedade respectuosa e sostible e mostra diso son os datos de reciclaxe da nosa localidade”.