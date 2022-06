O programa Medrando en Familia, do Servizo de Educación e Apoio Familiar do Concello de Tomiño, achegou ás dúas escolas infantís do municipio “Lingoreta e Lingoreto Respiración”. Trátase dunha actividade dirixida á primeira infancia que consistiu nun contacontos e unha canción para que a cativada coñeza a importancia da respiración nasal.

Durante as sesións, impartidas polas logopedas Vanessa Estévez e Diana Lameiro e das que participaron un total de 85 nenos, fíxose entrega ás familias dun exemplar do libro “Lingoreta e Lingoreto” e dunha escala de observación da respiración dos nenos e nenas no contexto do fogar, para despois recollela e analizala. As respostas recollidas están a ser analizadas estatisticamente e redactarase un informe coas conclusións, que finalmente servirá para poder achegar unha serie de recomendacións ás familias. O obxectivo é concienciar á comunidade educativa da importancia que ten unha correcta respiración nasal, conseguindo así reducir os casos de respiración bucal que poden carrexar graves repercusións na calidade de vida dos menores, como desenvolvemento incorrecto de mandíbula, deficitaria osixenación cerebral, descanso non reparador e repercusións a nivel de aprendizaxe na contorna escolar, entre outros.