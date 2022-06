O mes de xuño chega ao Rosal cargado de actividades de lecer para todos os públicos. O Concello conta para os vindeiros días cunha extensa programación cultural na que haberá cabida para a música, o cine, as actividades medioambientais, conferencias, contacontos ou exposicións, entre outras moitas propostas. “Queremos seguir enchendo de cultura o noso municipio, con actividades pensadas para un público moi diverso no que todas as persoas atopen propostas de lecer do seu interese”, salienta a alcaldesa, Ánxela Fernández.

A axenda cultural arrancou onte coa proxección de ‘Maxi, a esencia de vivir’. Con guión e dirección de Víctor Bello, o documental achegou ao público á vida deportiva e persoal de Maximiliano Masip, un vigués de 43 anos con parálise cerebral que se converteu nun exemplo de superación.

Hoxe sábado será a quenda de ‘Música nas Eiras’, un encontro musical organizado pola Asociación Cultural Ghorghalado en colaboración co Concello do Rosal no que participarán Tremelique e a Escola de Regueifas de Vigo. A cita será ás 19.30 horas na antiga Escola das Eiras.

E mañá domingo o auditorio municipal será o escenario elixido para a estrea do filme do rosaleiro Gon Caride ‘O Grilo’, unha curtametraxe narrativa que camiña entre a ficción, o documental e o found footage que formula unha reinterpretación da figura da Morte. O público poderá gozar da película en sesión dobre, co primeiro pase ás 20.00 horas e o segundo ás 21.00 horas.

Entre as actividades programadas para este mes de xuño estarán un obradoiro de elaboración de peneiras para composteiros individuais o martes 7, unha conferencia de Carlos Taibo o día 8, o contacontos para alumnado de primaria ‘De Valdeorras a México’ da compañía Polo Correo do Vento o día 13, a audición musical do alumnado da Escola de Música da Agrupación Musical do Rosal o 18 de xuño ou a primeira edición da Festa das Asociacións, adiada o pasado mes de maio por mor da choiva.

Haberá ademais audición e concerto da Banda da Escola da Agrupación Musical do Rosal o venres 24, encontro de corais o domingo 26, contacontos nos xardíns do Concello o martes 28 e a exposición fotográfica ‘Fóra Plásticos’, organizada por San Xerome Emiliani.