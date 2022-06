O Concello de Arbo lanza a campaña “Visita o Museo Arabo e Gaña” para promocionar os seus recursos turísticos, a gastronomía, as súas adegas e os seus viños, a súa historia e a Festa da Lamprea. Todos eles son elementos característicos de Arbo que están moi ben sintetizados no Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea, Arabo, cunha exposición permanente.

Arbo incrementou nos dous últimos anos os seus visitantes por mor da pandemia e a procura por parte das persoas de destinos rurais e menos masificados. Por iso, o Concello de Arbo decidiu ofrecer actividades aos visitantes que, desde o pasado 15 de maio, visiten o Museo Arabo. Ao finalizar a súa visita, reciben un cupón para participar no sorteo de diferentes lotes de viño e licores das adegas de Arbo. No Museo Arabo, poderán coñecer Arbo, a atraves dos paneis e completar o contido dos sete vídeos editados en galego, inglés e castelán.