A Concellería de Igualdade do Porriño pon en marcha o campamento de verán dirixidos a rapaces de idades comprendidas entre os 3 e 12 anos “como medida non só de conciliación laboral e familiar durante as vacacións escolares senón tamén de inclusión”, sinala a edil Carolina González.

A actividade desenvolverase dende o 4 de xullo ao 12 de agosto, de luns a venres, de 09.00 a 14.00 horas en instalacións municipais.

Tres quendas

Haberá tres quendas, unha por quincena, do 4 ao 15 de xullo, do 18 ao 29 de xullo e do 1 ao 12 de agosto. E establécese un número de prazas limitado de 40 por cada unha das quendas, as cales se cubrirán por orde de inscrición e no caso de haber máis demanda que oferta baremarase.

As persoas interesadas deben apuntarse cubrindo a folla de inscrición que se pode recoller no Centro de Información á Muller, no terceiro andar da casa consistorial, ou descargar da páxina web do Concello. Unha vez cuberta debe presentarse presencialmente ou rexistrarse por sede electrónica. O prazo para anotarse está aberto ata o vindeiro luns 13 de xuño.