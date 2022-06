O Concello de Bueu organiza unha serie de obradoiros de igualdade nos centros educativos de Primaria e Secundaria. Ana Isabel Otero, concelleira de Benestar social e Igualdade, inaugurou esta actividade no CEIP Plurilingüe A Pedra, e salientou que “é importante que levemos a igualdade aos nenos e nenas, que son o presente e futuro”. A edil animou á cativada a “aplicar o que aprendades nestes obradoiros á vida cotiá”.

No colexio de A Pedra acolleron un titulado “Proxectando igualdade” destinado aos nenos e nenas de 4º de primaria, para concienciar dos roles e estereotipos a través de películas, series e debuxos animados; outro de “Violencia de xénero e redes sociais” para 5º, no que puideron aprender sobre o papel que xogan as redes sociais nas nosas vidas e as múltiples violencias machistas que se poden dar no espazo virtual; e “Mitos de amor romántico”, co que os rapaces e rapazas de 6º traballaron mitos do amor romántico e reflexionaron sobre as bases das relacións sas, igualitarias e baseadas no respecto e a confianza.