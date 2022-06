A veciñanza de Soutomaior xa goza dun novo espazo para a veciñanza, o Paseo da Diversidade. Foi inaugurado nunha xornada de moita calor o mes pasado, e a pesar das altas temperaturas, o acto tivo moita participación, moi bo ambiente e actividades para todas as idades.

Con motivo da recente celebración do Día Internacional contra a Homofobia, a transfobia e a Bifobia, o Concello de Soutomaior puxo en servizo o primeiro xardín da diversidade do municipio. Un novo espazo de lecer e esparcemento deseñado para dar visibilidade e normalizar ás diferentes sensibilidades e formas de sentir.

O xardín está situado xunto ao parque canino de Arcade e conta cun mobiliario público específico de madeira tradicional e varios elementos recreativos. Ademais, instaláronse tres tipos de xogos, varias banquetas, un carreiro de pedra natural e paneis artísticos e informativos.

O acto de inauguración contou con actividades destinadas a todos os públicos entre as que destacan o taller de estampado de camisetas, os contacontos e a animación musical.

O alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, e a edil de Servizos Sociais, Cristina González, participaron na festa de inauguración do parque: “Esta clase de iniciativas fan do noso municipio un lugar máis amable, acolledor e respectuoso con todas as sensibilidades”, explicou González.

O xardín da diversidade é unha iniciativa promovida pola Concellaría de Igualdade do Concello de Soutomaior e a súa instalación contou cun orzamento final de 17.000 euros que se financiaron exclusivamente con fondos propios municipais.

Hai Plan!

Por outra banda, o Concello de Soutomaior presentou recentemente o seu programa “Hai Plan! Soutoverán”, o programa xuvenil de lecer e tempo libre deste verán que este ano estará cheo de sorpresas e actividades para todos os públicos. Na presentación, o alcalde sinalou a importancia de organizar actividades para a poboación máis nova, “como unha forma de fomentar o comercio local e evitar que os adolescentes e adultosmozos se despracen aos concellos limítrofes para gozar dos seus momentos de lecer”.