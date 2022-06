Preparacións gastronómicas típicas de diferentes países europeos readaptadas con produtos de quilómetro cero, da provincia de Pontevedra, convertéronse en protagonistas no Mercado de Gondomar a través do programa da Deputación de Pontevedra “Degusta Europa”. Un grupo de 40 estudantes e profesorado do CIFP Manuel Antonio de Vigo foron os encargados de elaborar ata preto de 1.400 tapas que ofreceron á veciñanza da vila.

Dende cunca da horta de cabaza asada, escuma de patacas e aire de ceboliño ata tosta de cabala afumada, risoto cremoso de grelos con espeto de galiña, esfiado de porco a baixa temperatura en pan de pita, bucle de calamar crocante sobre produtos da terra, vasiños de iogur e crema de marmelo, enreixado de cabelo de anxo, melindres e torta das Rías Baixas, foron as degustacións preparadas polo alumnado do CIFP Manuel Antonio que se puideron desfrutar no ateigado Mercado de Gondomar. O programa “Degusta Europa”, que lanzou no 2016 a Deputación de Pontevedra para conmemorar o Día de Europa, desenvólvese en Mercados e Prazas de Abastos de concellos da provincia dinamizándoos da man de dous centros que representan a innovación e vangarda gastronómica, o CIFP Manuel Antonio de Vigo e o CIFP Carlos Oroza de Pontevedra cuxo alumnado e profesorado encárganse da preparación das tapas. Este ano, as propostas gastronómicas inspiráronse en pratos franceses, italianos, suízos, gregos, daneses, checos, holandeses, belgas e irlandeses readaptados con produtos de quilómetro cero. Tralo paso por Gondomar, e ter recorrido xa O Grove, Mondariz, Pontevedra e Vigo, onde xa se distribuíron preto de 4.000 tapas, o periplo do “Degusta Europa” rematou o pasado martes no mercado da Guarda. Á xornada no mercado de Gondomar asistiron os deputados provinciais, Santos Héctor Rodríguez e Iria Lamas, e os concelleiros Rocío Goberna, Brais Misa, Nuria Lameiro e José Manuel Chamorro, que tamén puideron degustar as tapas alí elaboradas.