O Concello da Guarda manterá aberto ata o 10 de xuño o prazo para solicitar praza no campamento urbano de verán. Desenvolverase durante os meses de xullo e agosto en horario de 9.00 a 14.00horas e está dirixido a nenos e nenas de 4 (nacidos no 2018) a 12 anos.

O principal obxectivo deste actividade é a de conciliar vida familiar e laboral a través de actividades educativas e lúdicas coas que dinamizar o tempo libre que representa o verán tras rematar o período lectivo.

Os rapaces e rapazas terán unha alternativa de ocio dinámico e educativo a través de obradoiros, xogos, actividades deportivas… pero sobre todo compartirán un espazo de xogo diferente. De maneira que aínda que teñan que cumprir un horario porque as súas familias teñen que ir traballar, se divirtan con outros cativos e cativas da súa idade, dun modo totalmente diferente a das clases de todo o curos.

As bases para inscribirse no campamento de verán poden consultarse na páxina web www.aguarda.es ou na sede electrónica municipal.

A Concellería de Xuventude do Concello da Guarda, a través da OMIX organizan o Campamento Urbano deste verán 2022 co principal obxectivo de conciliar vida familiar e laboral pero a súa realización queda supeditada á evolución da crise sanitaria provocada pola COVID-19. No caso de emitir as autoridades sanitarias competentes información contraria a súa realización, este quedaría supendido.

En caso de que o menor precise apoio derivado da súa diversidade funcional, deberá facelo constar na folla de inscrición, especificando o máis posible as necesidades especiais que presente.

Ofértanse un total de 60 prazas, das que un total de 50 serán as reservadas para todo o período de campamento e as restantes repartiranse 10 para xullo e 10 para agosto.

A actividade desenvolverase no Castelo de Santa Cruz, en xullo e agosto de luns a venres.

Os prezos son de 100 euros€ por todo o campamento e 80€ euros por mes de participación.

Das 60 prazas dispoñibles reservaranse dúas prazas destinadas, de ser o caso, a familias de especial vulnerabilidade e as solicitudes e a documentación presentada serán valoradas por unha comisión técnica.

As instancias de participación poden recollerse na OMIX de martes a venres de 8.00 a 14.00 horas ou na páxina web municipal.