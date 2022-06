O Concello de Tomiño está a elaborar o segundo Plan de Infancia e Adolescencia Municipal para mellorar as condicións de vida da xente máis nova. Para iso a Concellería de Participación Infantil vén de deseñar e colgar na web municipal a enquisa “As nenas, nenos e adolescentes de Tomiño opinan” co fin de coñecer a opinión de todas as persoas menores de 18 anos “xa que só achegándonos a vosa realidade dende o voso punto de vista poderemos crear un entorno máis amigable e centrado nas vosas necesidades reais”, explica a concelleira Fátima Rodríguez.

Para na elaboración da enquisa colaboraron os integrantes do Consello da Infancia e Adolescencia “Voces Novas” de Tomiño. Entre as preguntas que se formulan figuran, por exemplo, o grado de satisfacción coas actividades organizadas polo Concello e a cantidade de información sobre as mesmas e as canles a través das cales lles chega. “¿Cres que o Concello debería contar máis coa vosa opinión e suxestións á hora de programar as actividades? e ¿Coñeces o grupo de participación Infantil e Xuvenil Voces Novas? son outras das preguntas que se expoñen. Ademais, tamén se solicita a valoración dos recursos con que conta o lugar de residencia, como a existencia de parques de xogo, instalacións culturais e deportivas, centros de ensino, transporte público, xardíns e zonas verdes, acceso a internet, carrís bici, etc. Así mesmo, a ferramenta pregunta polas dificultades, problemas e necesidades da infancia e da adolescencia, dando alternativas para marcar como: falta de recursos económicos, problemas familiares, consumo de drogas, discriminación e racismo, homofobia, acoso, atención á discapacidade, problemas de saúde mental ou falta de motivación.