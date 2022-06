Contos, espectáculos, música… é o que se está a suceder dende onte e ao longo de toda a xornada de hoxe en Moaña. Celébrase a V Festa da Diversidade, unha iniciativa pioneira na comarca que reúne e centos de persoas nun espazo de lecer en igualdade, plural e democrático. Así o explica no acto de presentación do evento a concelleira de Turismo e Promoción Económica, Coral Ríos, quen aseguraba que “a vila se transforma nun lugar de visibilidade e convivencia en liberdade para toda a cidadanía a través da cultura diversa e o lecer para todos”.

O escenario onde se levarán a cabo as distintas actuacións programadas para esta tarde será o Palco da Música. Ás 19.00 horas Nico Elsker narrará “Contos invertidos”, dirixidos ao público familiar. Ás 20.00 horas será a quenda de Meira-i que representará “A drag pandereteira”, un monólogo musical de mestura folk. Xa ás 21.00 horas a música electrónica será a protagonista da man de O Rabelo e o concerto “Suor”. A noite rematará a partir das 22.00 horas, cando se suba ao escenario o dj Ariezzz e as súas performances.

O recinto conta ademais cun punto de atención á diversidade que presta información e prevención “para facer a festa máis segura fronte ás agresións”.

Mulleres Trans Ilustradas

Carla Antonelli, Samantha Flores, Sara Covas, Lana e Lilly Wachowsky e Daniela Ferrández son as protagonistas da exposición “Mulleres Trans Ilustradas” coa que se completa a programación da V Festa da Diversidade de Moaña. A mostra realízase grazas ao material didáctico cedido pola Asociación de Familias de Menores Trans (Arelas) co obxectivo de dar a coñecer os logros de mulleres trans referentes en cadanseu ámbito.

Carla Antonelli é unha actriz, política e recoñecida activista polos dereitos LGBTIQA+. Foi representante da asemblea no Psoe e a única muller trans en acceder a un cargo de representación parlamentaria en España. Destaca o seu papel na consecución da Lei de identidade de xénero.

A activista mexicana Samantha Flores, comprometida ca liberdade da diversidade sexual e a desestigmatización das persoas con VIH. Fundou o albergue “laetus vitae” para persoas adultas maiores LGBTIQ+, un colectivo especialmente vulnerable, coa meta de convertelo na primeira casa de día gratuíta de México.

Sara Covas é a primeira menor trans galega en visibilizar nos medios de comunicación de Galicia a realidade trans infanto-xuvenil. Encabeza unha xeración de crianzas trans disposta a facerse escoitar, reivindicando o dereito a tomar decisións sobre o seu ser, válidas aínda sen a corroboración adulta.

As irmáns estadounidenses Lana e Lilly Wachowsky son directoras de cinema, escritoras de cómic, guionistas e produtoras, nominadas e gañadoras de múltiples premios no mundo cinematográfico. Moi coñecidas pola súa famosa saga “The Matrix”, unha metáfora trans e referente no xénero da ciencia ficción.

Licenciada en historia, Daniela Ferrández é profesora e escritora, fortemente comprometida ca recuperación da memoria histórica. Publicou artigos científicos, capítulos de libros e participou en multitude de encontros e congresos académicos. Actualmente investiga a historia LGBTIQA+ en Galicia.