Coincidindo coa conmemoración do Día Mundial do Medio Ambiente, o Concello de Tomiño celebra dende o pasado xoves e ata mañá domingo a segunda Semana do Medio Ambiente “Tomiño Natural 2022” centrada fundamentalmente na eficiencia enerxética e na economía circular.

Para hoxe está programada charla “Economía circular para a cidadanía” a cargo de , Miguel Rodríguez, profesor titular de Economía Aplicada da Universidade de Vigo e colaborador na Estratexia Galega de Economía Circular 2030, será ás 11.00 horas no salón de plenos. Ás 12.30 horas, na Praza do Seixo, a carón do Concello, terá lugar o acto de entrega de premios do II Concurso de Composición Artística sobre a Eficiencia Enerxética e a Economía Circular, no que participou alumnado de distintos centros educativos do municipio. Foron 15 os traballos presentados que se colocaron nos puntos de información municipal (MUPIS) repartidos polas parroquias. Haberá dous premios en cada unha das tres categorías propostas (benxamín, infantil e xuvenil). Paralelamente, ao longo do día, na mesma praza, organizaranse obradoiros de reciclaxe de roupa nos que se aprenderá a reutilizar prendas vaqueiras e a darlle unha segunda oportunidade á roupa en xeral. Ademais, anímase a toda a veciñanza a unha “Quedada en bicicleta”, así a todos os que veñan en bici regalaranlle unha peza de froita.

Mañá domingo, 5 de xuño, Día Mundial do Medio Ambiente, entre as 10.00 e as 14.00 horas, levarase a cabo na Alameda de Goián, unha recollida de lixo organizada polo Grupo de Voluntariado da OMIX. E tamén ata maña poderase visitar, no mercado municipal de Tomiño, a exposición “Cambio climático. O noso mundo, o noso futuro, a nosa opción” coa que se pretende dar a coñecer o problema ambiental do cambio climático, informando sobre as súas causas e consecuencias a nivel global e en Galicia.