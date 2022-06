Unha delegación baionesa de artistas viaxará ata vila francesa de Pornic con motivo da “Exposition d´ artistes de Baiona” enmarcada na celebración do XXV aniversario do irmandamento entre ambas localidades promovida pola asociación de Jumelage de Pornic na Maison du Chapître.

A estancia no país galo será do 12 ao 20 xuño e farana en colaboración cos concellos de Baiona e Pornic.

O alcalde de Baiona, Carlos Gómez, reuniuse esta semana cos artistas baioneses que compoñen a delegación para coñecer de primeira man os traballos que formarán parte da mostra que representará á localidade en Pornic.

A exposición de artistas de Baiona é unha mostra colectiva de pintura, gravado, escultura e foto-reportaxe na que participan Caíno Vasconcellos (pintura), Irene Silva (gravado), Víctor Lorenzo (escultura), Carlos Padín (escultura) e Nieves Loperena (foto-reportaxe).

Haberá outras actividades complementarias á mostra. Baixo a dirección da artista Irene Silva “construiremos a instalación “Flash-Arte” coa participación activa das persoas que se acheguen á exposición. Mediante un breve aceno deixaremos unha pegada indeleble na memoria a través do paradoxo dun acto fugaz”, sinala a artista local.

A fotógrafa local Nieves Loperana elaborará un caderno de viaxe acerca da actividade.

“O obxectivo da mostra é achegar a obra de artistas de Baiona que desenvolven o seu traballo no Concello. Dende as súas propostas creativas presentan miradas atemporais de Galicia: a paisaxe, a tradición, os tipos humanos. No fondo, a universalidade que procura afinidades para esta conversa atlántica”, sinala o alcalde.

Este encontro enmárcase dentro do interese das corporacións das dúas localidades de manter vivo o irmandamento” finaliza o rexedor.