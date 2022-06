O Santuario da Franqueira, no Concello da Cañiza, acollerá este luns, 6 de xuño, a romaría das Pascuillas. Volverá incluír encontro das imaxes dos santos e santas das parroquias da contorna, que peregrinarán durante horas para chegar ao santuario para saudar e reverenciar á imaxe de Nosa Señora da Franqueira, antes da misa solemne do mediodía que, no alto do Outeiro, estará oficiada polo bispo de Tui-Vigo, Juan Quinteiro Fiuza.

Despois de dous anos sen poder celebrarse esta procesión con procesión e reencontro de imaxes e fregueses, este luns As Pascuillas volverán xuntar a moitos devotos. Desde o Santuario da Franqueira convidouse a máis de 70 parroquias a participar neste celebración, con todo, a súa participación dependerá do número de veciños e veciñas que poidan coller libre este luns e peregrinar portando a imaxe da parroquia. “Nestes dous anos as parroquias envelleceron e perderon poboación pero moitas nos transmitiron a súa ilusión por poder vivir esta celebración de encontro e esperanza” explica o párroco da Franqueira, Javier Alonso Docampo. A Eucaristía do mediodía celebrarase por primeira vez ante a escultura de pedra, obra do tudense Juan Vázquez, quen a tallau durante o confinamento da COVID-19 e foi colocada no ano 2020.