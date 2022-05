Como cada 24 de maio Salvaterra de Miño conmemora os máis de mil anos da súa historia, pois o primeiro documento escrito que fai referencia a esta localidade foi firmado nesa data, o 24 de maio do ano 991. Por este motivo o concello organiza, dende a Biblioteca Municipal, a actividade “O tesouro de dona Urraca”, para que os participantes poidan coñecer un pouco máis sobre a orixe da vila ao tempo que se divirten.

A actividade consistirá nunha búsqueda do tesouro con pistas. Levarase a cabo entre as 18.00 e as 20.00 horas no recinto amurallado e está dirixida a todas as idades. Para participar nela poderase acudir caracterizado e recoméndase facer inscrición previa. Máis información no teléfono 637 108 343, ou en biblioteca@concellodesalvaterra.org.