Baiona consolídase como destino de calidade sumando un total de 41 servizos e empresas do sector turístico recoñecidas co distintivo Sicted, un proxecto promovido pola Secretaría de Estado de Turismo co apoio da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP). Esta iniciativa ten como obxectivo incrementar a experiencia e satisfacción dos turistas e visitantes, ademais de axudar ás empresas e servizos a perfeccionar os sus procesos de forma continua.

O Concello de Baiona, a través da Concellería de Turismo, impulsou de novo o plan de asesoramento gratuíto entre as empresas turísticas do municipio para implantar o certificado de calidade SICTED.