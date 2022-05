“Café con pingas de augardente e arroz con leite sempre que poida” ese é o segredo que Consuelo Corral Grandes confesou para chegar aos 100 anos. Esta veciña de Soutomaior vén de incrementar a listaxe de persoas centenarias no Concello e dende o consistorio, retomando as visitas que xa se viñan facendo antes da pandemia, non quixeron desaproveitar a oportunidade para felicitala en persoa agasallándoa cun ramo de flores. Desprazáronse ata a súa casa o alcalde Agustín Reguera e a concelleira de Servizos Sociais e Igualdade, Cristina González, a quen lle confesou o seu secreto para estar tan activa e xovial con esa idade. Cunha saúde en envexable, sinalan fontes municipais, Consuelo é unha muller animada e moi alegre, de réplica rápida e irónica. Acompañada da súa familia, contou infinidade.

“É un gran orgullo contar con veciñas tan entrañables como Consuelo, que ten unha vida moi interesante e é moi querida en todo Arcade. A alegría de vela chegar aos cen anos, con tanta saúde e vitalidade é indescritible”, sinalou o alcalde.