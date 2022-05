O Concello de Nigrán sumouse á celebración do Día Internacional do Jazz convocando un ano máis o xa tradicional concurso de carteis ‘Quin Alborés’, dotado con 500 euros á proposta gañadora, e que ten como obxectivo difundir a imaxe do Nigranjazz 2022 na súa XVI edición.

O certame rende homenaxe desde o ano 2010 ao falecido artista nigranés Quin Alborés, gran amante do xénero e quen impulsou o festival desde o seu comezo deseñando os tres primeiros carteis. Como en cada edición, o concurso está aberto a persoas maiores de 18 anos, podendo presentar cada unha delas un máximo de dúas obras, coa condición indispensable de ser inéditas e cunha estética relativa ao mundo do jazz. O prazo de presentación de propostas remata o domingo 29 de maio. As bases completas poden consultarse na web do Concello ou na propia casa consistorial.