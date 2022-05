O Concello de Covelo acolle esta mañá, de 10.00 a 14.00 horas, unha nova edición da súa Mostra de Produtos. Será como é habitual na céntrica Praza Mestre Cerviño.

Os asistentes poderán achegarse a ver os seus postos de artesanía, decoración, libros, prantas, xoguetes, cerámica, xoiería, macramé, moda, horta ecolóxica, pan artesán, maquetería, cestería, cosmética natural, entre outras opcións.

A maiores, hoxe a Mostra de Produtos inclúe unha novidade. Regresa o fotografo minuteiro que ofrecerá a oportunidade única de fotografarse por unha vez ao estilo do século XIX.

En engadido, esta edición do mes de maio contará cun obradoiro infantil de marcapaxinas co motivo do Día das Letras Galegas, que se prolongará de 12.00 a 14.00 horas, dirixido pola compañía Animar-T animación para nenas e nenos.