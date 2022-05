A mostra de produtos ecolóxicos, artesáns e de agricultura sostible volve a Moaña como cada primavera e outono. A Feira EcoArtesá celébrase mañá domingo, ao longo de toda a xornada, na contorna do palco da música. Dende ás 11.00 e ata ás 21.00 horas, de maneira ininterrompida, haberá música, actividades para pequenos e maiores e máis de medio cento de postos que ofertarán diversidade de produtos que van dende queixos e mel ata obxectos de artesanía e antigüidades, sen faltar tampouco un polbeiro e cantina.

A animación musical correrá a cargo, pola mañá a partir das 12.30 horas, do grupo folclórico Charaviscas que deleitará ao publico coas tradicionais danzas dos Maios. Xa pola tarde, ás 18.00 horas, terá lugar “Consertasso na horta” con Brais das Hortas, dirixido ao público infantil, e ás 19.30 horas actuará o grupo de acordeóns Argonat Band.

Confección dos Maios

Por outra banda, e coincidindo esta Feira EcoArtesá coa tempada dos Maios, elaborarase unha gran figura vexetal entre todos os participantes no taller de confección de Maios co alumnado do Obradoiro Moaña Moza II. A actividade será en horario de mañá, de 12.00 a 14.00 horas, e de tarde, de 17.00 a 19.00 horas.

Xornadas interxeracionais

O Museo do Videoxogo na Casa da Mocidade organiza onte e hoxe as primeiras Xornadas Interxeracionais. Encontros para persoas de tódalas idades, xente nova e os seus avós para gozar en familia de actividades que se concentran no videoxogo como elemento dinamizador.

Onte impartiuse unha formación na que se explicou a importancia dos videoxogos e como empregalos na docencia e na casa.

E esta tarde, ás 18.00 horas, presentarse o videoxogo AVOO co que, dunha maneira práctica, se pode traballar e divertir xogando en familia. Ideal para persoas maiores e rapazadas, mesmo para aquelas con mobilidade reducida. Poderase descubrir un xogo para todas as idades.