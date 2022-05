Ir coñecer o que se coce nunha panadería ou recibir a visita de policías e bombeiros son algunhas das experiencias que están a ter ao longo do curso o alumnado dos diferentes colexios de Mos.

No marco do Programa Municipal de Actividades durante o horario lectivo que cada ano pon en marcha o Concello, os escolares de 1º, 2º, 3º e 4º do CEIP de Petelos visitaron fai uns días a Panadería Pereira, sita na mesma parroquia que o colexio, onde aprenderon conceptos teóricos e tamén prácticos da profesión, amasando o seu propio pan. A actividade, xa repetida de varios anos atrás, é unha das máis atractivas para o alumnado, xa que nela teñen tempo para manipular a masa e coñecer as materias primas e ferramentas para elaborar o produto final.

O obxectivo principal desta actividade é o de achegar á rapazada a profesión de panadeiro, como forma tamén de introducir os oficios tradicionais.

Dende a Concellería de Educación considérase fundamental que os nenos “sexan capaces de comprobar cos seus propios ollos, o traballo que desempeñan os profesionais deste sector para que todos teñamos pan ou outros doces á hora de almorzar, comer e merendar”. Profesionais da panadería explicáronlle aos cativos o xeito de preparar o pan, mesturas, a máquina de facer barras e o forno. Ao finalizar, cada neno recibiu como agasallo o seu propio bolo, unha vez enfornado e traballada a masa por cadaquén.

Presentes tamén neste programa de actividades están dúas das profesións máis admiradas por todos os cativos: a de policía e a de bombeiro. Así, o alumnado mosense recibe no propio colexio a visita de axentes da Policía Local e de efectivos do Servizo Municipal de Emerxencias do Concello de Mos.

Trátase dunha actividade que está a ter un enorme éxito e xera gran expectación entre a cativada. Nenos e nenas reciben a policías, bombeiros e integrante de Protección Civil sempre cun sorriso e moitísima emoción.

As actividades organizadas nos centros educativos, dirixidas a alumnado de Infantil e Primaria, inclúen circuíto de educación viaria, charla de seguridade viaria, charla descritiva do servizo municipal de emerxencias e exposición e explicación do funcionamento do parque móbil, tanto policial como de emerxencias.

Os obxectivos da iniciativa son dar a coñecer entre o alumnado do municipio, e dunha forma lúdica, tanto os recursos materiais como persoais e tamén o funcionamento dos servizos da Policía Local e de Emerxencias.

A actividade lévase a cabo na súa primeira parte no interior do colexio e na segunda parte, relativa á exposición dos vehículos e material, no patio ou zona exterior do centro. Alí os axentes da Policía Local e persoal de Emerxencias explican as súas funcións e lles mostran aos nenos algúns dos recursos materiais dos que dispoñen, sobre todo os vehículos, deixando que se suban e poñan a serea.

No marco deste Programa Municipal de Actividades durante o horario lectivo organizado pola Concellería de Educación lévanse a cabo diversas accións formativas e de lecer nas que se inclúen, ademais do coñecemento de diversas profesións cotiáns que nos rodean, outras como xadrez, plantación de árbores, recollida de lixo en contornas naturais, andainas polo río Louro, alimentación saudable e tamén o funcionamento do concello, con visita ao consistorio e asistencia a unha sesión plenaria.