Realización de cortos, dobraxe, entrevistas a figuras da sétima arte e visionado de filmes na parte práctica e historia do cine, os profesionais que nel traballan, as bandas sonoras e mil e unha anécdotas no teórico. Os 145 escolares do CEIP Manuel Rodríguez Sinde de A Guarda están inmersos no proxecto “Luces, cámara e educAcción”, enmarcado no Plan de mellora de bibliotecas escolares (Plambe) da Xunta de Galicia.

Unha temática, a posta en marcha ao longo de todo o curso, “que da moito xogo a pequenos e maiores”, asegura o director do centro Javier Constenla. Toque matemáticas, lingua, ciencias naturais ou educación física, o alumnado traballa continuamente en base ao cine e tamén en Infantil, onde todo xira en torno á sétima arte, converténdose en expertos dobradores como é o caso da clase de 4 anos, que dobraron a curta de animación de Pixar “For the birds”. Outro dos últimos traballos publicados dos máis pequenos do colexio foi un vídeo reportaxe ao estilo “Callejeros Viajeros” sobre que ver, facer ou visitar na Guarda, facendo de anfitrións para atraer turistas. E tamén se está a celebrar un concurso de recoñecemento de bandas sonoras. Pola súa parte, os de 5º de Primaria gravaron “Illadx”, unha curta relacionada co acoso escolar, e agora xunto cos maiores do centro, os de 6º, traballan noutra peza audiovisual sobre igualdade e medio ambiente. Neste sentido, todos pasan polos diferentes postos experimentando as calidades de cada unha das profesións, desde guionistas, a directores, cámaras, actores e montadores, tarefas que poñen en práctica sempre conxuntamente co docente. Radio Papaventos O cine tamén o trasladan a outros proxectos que levan a cabo de maneira paralela no centro como a radio escolar Papaventos, en formato podcast. Quincenalmente, alumnado de 5º e 6º de Primaria, gravan un programa no que hai seccións tan diversas como videoxogos, receitas, contos e entrevistas, unha das últimas foi precisamente a Beli Martínez, produtora de cine veciña de A Guarda Stop motion Relacionado ca sétima arte está tamén outra das iniciativas posta en marcha este curso 2021/2022, o programa “Nós tamén creamos!” da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. O obxectivo é promocionar a adquisición, o uso e a valoración da lingua galega na aula por medio da creatividade e da incorporación das tecnoloxías da información e da comunicación ás aulas. O centro realiza un traballo en equipo que ten como produto final unha curtametraxe en galego coa técnica do “stop motion” a partir dun álbum ilustrado. Nesta ocasión o alumnado de 3º e 4º de Primaria traballa en base ao conto “Oso atrapavolvoretas”. “Ao pé do monte, a carón do mar”, así é como se presenta o CEIP Manuel Rodríguez, un centro escolar inmerso este curso en diversos proxectos nos que está involucrada toda a comunidade educativa. E é que neste colexio de A Guarda a actividade non cesa. Ademais do cine como tema central están a experimentar un intercambio virtual cunha escola alemá, idearon os Xogos Treguímpicos e cultivan na horta de Elsa. Xogos Treguímpicos Crearon os primeiros Xogos Treguímpicos, na honra ao Monte Trega, “o noso Monte Olimpo particular”. Trátase duns xogos “de carácter colaborativo nos que non ten cabida a competición, senón que se traballa o espírito de superación, cada xogador compite contra si mesmo, mellorando na segunda quenda os resultados obtidos na primeira”, explica o director. Lanzamento de avión, levantamento de torre e trasporte de pelota son os xogos que forman parte da actividade nesta edición. Esta actividade enmárcase noutra das iniciativas do goberno autonómico, Contratos-Programa, a través do cal se abranguen varios aspectos tales como a integración, a igualdade, a convivencia, a innovación, a saúde, a sostibilidade e a mellora das competencias, entre outros. Idiomas O colexio participa ademais no programa EducExchanges, tamén da Xunta, a través do cal mantén contacto con estudantes dunha escola de Alemaña. Trátase dun programa de intercambio virtual entre centros de países diferentes traballando, ademais da competencia lingüística en inglés, o tema específico da alimentación a través da mostra de produtos propios de cada país. Así, por exemplo, unha das últimas actividades realizadas foi procurar, cada quen no seu lugar de orixe, de produtos procedentes do outro país. Horta ecolóxica Cada curso ten unha parcela na horta de Elsa na que plantan cultivos de tempada de xeito ecolóxico empregando compost feito no centro. Posteriormente, recollen os froitos e elaboran receitas cos mesmos. Este ano tamén sementaron cogomelos nas aulas, houbo unha saída á praia na que se fixo unha limpeza e están programadas outras andainas pola vila para localizar puntos de contaminación.