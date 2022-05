O programa ‘Educando en familia’ chega ao seu fin este curso escolar cun novo ciclo de charlas durante os meses de abril, maio e xuño para continuar dando resposta a moitas das inquedanzas coas que día a día se atopan nais e pais. Tres novos encontros que pechan unha programación “coa que se abordaron temas moi variados sobre a educación e a crianza e que permitiron achegar ás familias ferramentas prácticas para a vida cotiá”, como explica a alcaldesa, Ánxela Fernández.

Coincidindo co mes do libro no Rosal a primeira charla foi o pasado mes e nela abordouse a ‘Importancia da lectura na infancia: claves para promovela’.

A seguinte cita, a deste mes, será o venres día 27 e será a quenda de ‘Ensinar a comunicar: desenvolvemento da linguaxe e prevención de dificultades’, coa logopeda Lorena Guerra. E a educadora social Angelina Gándara porá o punto final ao ciclo de encontros deste curso o 17 de xuño coa súa conferencia sobre ‘O uso do lecer na infancia: ocios educativos e nocivos’.

Todas as charlas son ás 19.00 horas no Centro Social Polivalente con entrada libre ata completar aforo, aínda que pode facerse inscrición previa a través da web do Concello para reservar praza. Co obxectivo de facilitar a asistencia das familias a estas charlas, ofertarase un servizo de canguro cun mínimo de 5 prazas cubertas para o que si é necesario reservar e confirmar asistencia.

A rexedora anima a toda a veciñanza a participar n os encontros programados nesta actividade coa que se quere “apoiar a todas as familias rosaleiras que están en plena crianza, unha tarefa complexa que pode xerar moita inseguridade e medos en todos os pais e nais”.