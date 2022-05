A exposición itinerante “Camiños do Sur”, que impulsa a Deputación no marco do proxecto europeo “Camiños Xacobeos do Oeste Peninsular” no que participan 13 institucións do Estado e de Portugal, chegou a Baiona tralo seu paso por Pontevedra.

Con ela búscase valorizar o patrimonio natural e cultural das vías transfronteirizas que discorren pola provincia cara Compostela como o Camiño Portugués e o Camiño Portugués pola Costa, enxalzando a súa natureza e as oportunidades de desenvolvemento económico e social sostible que xeran. A exposición pode visitarse durante as vindeiras semanas na Alameda Carabela Pinta. O 1 de xuño recalará en Tui, na sala de exposicións do edificio Francisco Sánchez; o 8 de xullo en Redondela, no multiusos da Xunqueira e rematará o seu percorrido en agosto, na Praza do Camiño, en Caldas. “Camiños do Sur”, que ocupa un espazo de 150 metros cadrados, difunde información sobre as rutas portuguesas cara Compostela que atravesan a provincia a través de cubos retroiluminados e taboleiros con deseños atractivos e modernos. A mostra conta con imaxes de gran formato e mobiliario contemporáneo, práctico, atractivo e versátil adaptado ao espazo, que presentará “mundos diversos”, paisaxes, vilas, cidades, persoas e culturas a carón dos camiños. En concreto, amósanse percorridos e datos históricos sobre os camiños, centrando a atención nos contrastes, nas relacións e similitudes entre as paisaxes, así como información sobre os núcleos de poboación que percorren as persoas peregrinas e sobre o seu patrimonio, as súas xentes, as súas tradicións e a gastronomía.