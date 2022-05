“Un proxecto o suficientemente ambicioso e co obxectivo de converternos en patrimonio da Unesco”, así cualifica o alcalde de Baiona, Carlos Gómez o proxecto da Ruta Colombina do Encontro entres Tres Mundos, para o cal as localidades de Baiona, Santa Fe, Palos de la Frontera e La Gomera rubricaron un acordo o pasado mes.

“Os pobos colombinos o merecen, ao igual que o fito histórico de fai 529 anos, que cambiou a historia da humanidade e do que Baiona foi o primeiro lugar do mundo en ter coñecemento. Un encontro entre novas culturas, novas sociedades… que hai que seguir impulsando e, se cabe, implicar aínda máis ás diferentes cidades e países”, asegurou o rexedor local mentres participaba nos actos conmemorativos do 530 Aniversario de Firma das Capitulacións entre os Reis Católicos e o Almirante Cristóbal Colón en Santa Fe de la Vega de Granada, municipio co que se encontra irmanado polos seus lazos históricos desde 1994. A sinatura do chamado “Manifesto de Baiona” supón “a creación dun proxecto turístico internacional que conecte os pobos colombinos de España, Sudamérica e Africa”, matizou o alcalde. Nun futuro próximo, “estamos traballando para incorporar aos concellos de Las Palmas y de Granada, que amosaron interese neste proxecto tan ambicioso, co cal dotaremos de contido real o irmandamento”. Entre as pretensións dos alcaldes asinantes atópase que “o proxecto sexa tratado co maior rigor histórico e cultural que se merece”, polo que esperan contar coa colaboración da Universidad de La Laguna, Las Palmas, Granada, Vigo e Santiago. El mandatario baionés agradeceu persoalmente “ao Cabildo de San Sebastián de La Gomera e ao goberno insular das Illas Canarias involucrarse desde o primeiro momento neste proxecto”. Do mesmo xeito, “pretendemos que as deputacións de Huelva, de Granada e de Pontevedra unan forzas con nós adheríndose á iniciativa, na cal o seguinte paso será involucrar tamén ás administracións autonómicas e ao goberno central”. Gómez Prado está seguro que “todo elo atraerá a Baiona a creación e adaptación de novas infraestruturas, tanto públicas como privadas, xerará emprego e retorno económico, ademais de axudar a conseguir a desestacionalización do turismo na vila”.