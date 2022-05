O salón de plenos da Cañiza acolleu a sinatura do primeiro convenio de colaboración suscrito entre o Concello e o Club Balonmán Cañiza (CBC) para financiar os gastos de funcionamento do club durante esta tempada. Un convenio dotado de 20.000€euros que serán abonados en pagos mesuais de 1.666,66€euros.

O acordo da dereito ao Balonmán Cañiza á utilización das instalacións, a percibir dos usuarios o importe do custo das entradas e cotas polo acceso de espectadores ás competicións oficiais dos seus equipos, e pola constitución de escolas deportivas e equipos de competición, así como a solicitar unha revisión do convenio en caso de ascenso dos seus primeiros equipos á categoría superior, entre outros beneficios.

No acto participaron alumnos e xogadores, cadro técnico, xunta directiva e socios do club. Tamén o presidente, Rubén Fernández Reinaldo, quen agradeceu nunha emotiva intervención a colaboración do Concello co club nos últimos 11 anos. Unha colaboración que este ano por primeira vez se ratificou formalmente nun convenio dotado con 5.000€uros máis e que lle darán máis estabilidade ao club.

En agradecemento o presidente fixo entrega ao alcalde, Luis Piña, dun agallaso fabricado en pedra da Cañiza e que simboliza o escudo do Club Balonmán Cañiza.

Pola súa banda, o rexedor felicitou “a esta grande familia deportiva” polo seu traballo incansable desenvolvido durante máis dunha década en prol da educación deportiva dos nenos e nenas e mozos e mozas da Cañiza, pola importante labor social que tamén caracteriza a este club e, por suposto, polos importantísimos éxitos deportivos acadados polos equipos a nivel rexional e nacional.