O Festival de Cans converterá ao Porriño no epicentro do cinema en Galicia do 17 ao 21 de maio. Máis de 40 actividades entres as cales ademais das relacionadas co sétimo arte (proxeccións, coloquios, homenaxes…), a música ten reservado un apartado importante. Nesta XIX edición, Amparanoia e Dakidarría serán os pratos fortes. Actuarán no Espazo Estrella Galicia da Leira do Río, que se consolida como un dos epicentros do festival. Tamén alí, subirán ao escenario os tres compoñentes da banda palmeira Los Vinagres.

A gran novidade deste 2022 é que se recuperan os concertos gratuítos nocturnos e de pé trala supresión das restricións por mor da crise sanitaria. Ademais da Leira do Río, a música tomará de novo outras zonas emblemáticas como o Voulevar, coa animación de rúa da banda Breocáns Folk, ou o Torreiro, que acollerá actuacións de música de tamaño máis reducido coma as de Juan Zelada, Caldo ou Astrogirl. En total, haberá preto dunha vintena de directos de estilos e formatos variados, moitos ligados á programación audiovisual do certame, coma os de Javi Álvarez, do dúo Fluzo, a picadiscos Eme Dj e o líder da banda do Leit Motiv, Litus, que actuará xunto a Pablo Novoa. Peon Kurtz DJ porá a bailar o persoal na sesión disco-chimpín do venres na que mesturará funk, disco, house, hip hop e hits de todos os tempos. Tamén volve a Noite Lasal á Praza do Concello, o xoves 19 con acceso gratuíto, onde se proxectarán os 15 vídeo clips finalistas dos presentados a concurso e ao remate soará a música urbana e experimental da viguesa Sila Lua. O mércores, na noite das veciñas e veciños, o apartado musical correrá a cargo das Pandereteiras de Cans, os acordeonistas de Acordecans e as pandereteiras Fonteliño que actuarán no torreiro. 47 pezas a concurso con gran presenza feminina Xa se deron a coñecer o nome das obras que competirán nas diferentes seccións oficiais. Serán 32 curtametraxes: 12 en ficción e animación, que este ano se unen nunha mesma categoría a concurso; 12 en Furacáns (non ficción) e 8 en Novas camadas. No apartado de vídeo clips son 15 os finalistas. En ficción a maioría son estreas, seis absolutas e outras cinco estreas en Galicia. O certame terá este ano unha colleita excepcional na que combinará filmes de directores experimentados, con percorrido na longametraxe, coma Lois Patiño, Eloy Domínguez Serén, Ángel Santos ou Guillermo de Oliveira, con outros emerxentes como Lucía Estévez, David Fidalgo ou Alejandro Rodríguez, realizadores premiados en Cans en edicións anteriores como David Fidalgo, Fran X Rodríguez ou Pedro Díaz, e cineastas máis novas como Cris Yáñez ou Lucía Cotelo. Por outra banda, doce curtas, entre as que haberá oito estreas, seis delas absolutas e outras dúas en Galicia, compiten na sección Furacáns. O Festival de Cans volve apostar pola ollada feminina incrementando de xeito significativo a participación de mulleres cineastas. En non ficción dez das doce obras están asinadas por directoras, tanto experimentadas como Diana Toucedo, as irmáns Also Sisters ou Adriana Páramo, emerxentes como Aldara Pagán, Andrea Beade e Quiela Nuc e tamén prometedoras debutantes como Claudia Pineda, Lucía Alonso, Antía Encisa, Yasmina Farahni e Silvia Muíña. Na sección de ficción hai un total de seis mulleres na dirección de catro das obras a concurso.