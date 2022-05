TA activista feminista e abolicionista, nacida en Rumanía e afincada no País Vasco, visitou durante dous días a vila de Gondomar a invitación do Concello.

Por unha banda, realizou unha visita aos institutos Auga da Laxe, onde mantivo un encontro co alumnado de 1º de ESO, e Terra de Turonio, onde departiu coa rapazada de 4º de ESO. Por outra parte, participou nunha sesión aberta do “Clube das Lecturas Debuxadas”, organizado polo Concello de Gondomar en colaboración con Espazo Lectura dentro dos actos programados polo Día do Libro, que contou coa participación de decenas de persoas que encheron a sala da biblioteca municipal e onde estivo acompañada do alcalde Paco Ferreira e membros do goberno municipal-

A escritora dedicou ao pobo de Gondomar dous exemplares dos seus libros. Ten publicadas varias obras, a máis recente “La revuelta de las putas”, na cal conta a súa experiencia tras ser explotada sexualmente polas mafias da prostitución en España, e como puido refacer a súa vida e renacer. Diso tamén falou na Guarda, onde tamén estivo a pasada semana.