Tras dous anos de receso por mor do Covid-19, o Desafío Terras de Turonio volta con forzas como a gran cita do ciclismo de montaña.

A proba de BTT-Maratón por parellas e individual, que organiza a firma Team Relay en colaboración co Concello de Tomiño, celébrase hoxe sábado con máis de 450 participantes chegados desde as comarcas do Baixo Miño e Val Miñor, resto do sur de Pontevedra e diferentes puntos de Galicia e Portugal.

Nesta edición 2022 haberá dous percorridos, un de longa distancia (parellas) de 104 quilómetros e 2.700 metros de desnivel e outro de corta distancia (individual) de 61 quilómetros e 1.300 metros de desnivel con saída ás 09.00 e ás 10.00 horas, respectivamente, desde a Praza do Seixo, a carón do Concello de Tomiño, patrocinador institucional do desafío.

Do mesmo xeito que nas edicións anteriores, o punto neurálxico da organización estará situado na Praza do Seixo, punto de saída e meta, desde o cal os ciclistas deberán afrontar un trazado polas serras de Argallo e da Groba, dúas das cordilleiras máis importantes do sur das Rías Baixas, que porán a proba a resistencia dos ciclistas, pasando tamén polos concellos do Rosal, Oia, Baiona e Gondomar.

Ao finalizar a proba haberá duchas, comida e servizo de fisioterapia para todos os participantes.

“Na actualidade, o Desafío Terras de Turonio é a única proba das súas características en Galicia, que tras as súas exitosas primeiras edicións, pasou a ser unha cita destacada no calendario a nivel rexional e nacional”, sinalou o concelleiro de Deportes Fran Campo, durante a presentación da proba, acto ao que tamén asistiron Santi Sánchez, responsable da organización; a alcaldesa, Sandra González; a deputada provincial, Raquel Giráldez e o responsable do ximnasio tomiñés Meu Fit, Mauro Blanco.