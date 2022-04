Tralo medio milleiro de participantes que fixeron as andainas medioambientais do Concello de Mos o ano pasado, a concellería de Medio Ambiente Sostible que dirixe o edil Leo Costas organiza un novo programa de andainas co que se prevé superar os 500 camiñantes da pasada edición cun dobre obxectivo: promover un lecer de goce do patrimonio natural local e concienciación medioambiental

O ano pasado organizáronse un total de cinco andainas, cifra que se duplica nesta ocasión, realizándose unha por parroquia: Cela, Dornelas, Guizán, Louredo, Mos, Pereiras, Petelos, Tameiga, Torroso e Sanguiñeda. Celebraranse durante os meses de maio a outubro, os domingos de 10.00 a 13.00 horas. O concelleiro Costas informou de que desde a administración local estase deseñando o percorrido das andainas en colaboración con diferentes colectivos parroquiais e xa se atopan definidas as características comúns que compartirán todas elas. Terán un percorrido cunha lonxitude de entre 6 e 9 quilómetros, ningunha poderá ter máis dun 20% do traxecto que transcorra por asfalto e fomentarase o paso por zonas máis descoñecidas para a veciñanza como poden ser sendeiros de regadío, carreiros e pistas. Toda aportación e idea dos diferentes colectivos colaboradores será benvida. A novidade deste ano é que ao anotarse (a inscrición atópase xa aberta), os participantes recibirán unha camiseta conmemorativa das andainas 2022 coa listaxe das 10 andainas coas 10 parroquias polas que transcorren. Xunto coa inscrición, que as persoas interesadas deben formalizar a través da sede electrónica do Concello ou de xeito presencial no rexistro xeral municipal, teñen que indicar a súa talla para a camiseta. Todas as persoas inscritas entrarán ademais a formar parte dun sorteo dun premio a consumir na hostalería local. A participación neste programa é totalmente libre e de balde, e poden acudir membros de toda a familia, tamén cans se son sociables. Os asistentes contarán con auga para beber durante o traxecto e asistencia e acompañamento por parte da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mos.