A patinaxe é unha das modalidades deportivas que maior aceptación está a ter na actualidade entre a poboación escolar, converténdose nun gran referente para a cativada e Salceda de Caselas é bo exemplo diso.

Fai moitos anos xa que este deporte se practica nas escolas deportivas, sendo das disciplinas máis practicas no municipio, pero foi a finais da tempada do 2018 cando comeza a actividade de patinaxe artística mediante unha sección creada dentro do Club E. D. M. Salceda, grazas á xestión do propio club.

Son 65 os patinadores que integran esta sección, divididos á súa vez en distintos grupos e categorías de traballo: iniciación/escola de base, niveis, categoría rexional, coas modalidades de individual, cuarteto e grupos de show, competindo todos eles nas súas correspondentes categorías a nivel escolar, sen perder nunca de vista o obxectivo de chegar a competir a nivel rexional e nacional, “xa que é unha disciplina moi esixente na que ademais de moito traballo e dedicación, é imprescindible reunir unhas determinadas calidades físicas e artísticas, polo que aínda que son moitos os patinadores que o practican, son poucos os que logran chegar a metas importantes desde o punto de vista estritamente competitivo”, é por iso que o grupo de traballo de patinaxe artística de Salceda, directiva e adestradores, considera importante “valorar outros aspectos que contribúan á formación dos patinadores como persoas, participando e organizando festivais, intercambios, torneos, convivencias … esperando que esta modalidade deportiva, que experimenta un importante auxe, vaia crecendo en número de practicantes ano tras ano”.

Dende o club consideran que se realiza “un gran esforzo por fomentar e facilitar o acceso á práctica deportiva dende idades temperás cun carácter eminentemente lúdico, formativo e educativo, e dende unha perspectiva de formación integral do alumnado, baseando a docencia no fomento dos beneficios da actividade física en xeral e da patinaxe en particular”.

Así é como o club salcedense xa participou dende os seus inicios en distintas exhibicións, competición escolar de niveles de distintos festivais e torneos nacionais e internacionais realizados por toda a comarca, "uns de gran importancia, outros menos transcendentes, pero que ao fin forxan o futuro desta disciplina deportiva".