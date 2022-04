O IV Trofeo BTT XCO-Concello da Cañiza celébrase hoxe a partir das 16.00 horas no campo de fútbol de Augas Férreas e é puntuable para a Copa Galicia BTT XCO 2022. Na presentación desta nova edición estivo no concello o alcalde da Cañiza, Luis Piña, o Presidente do Clube Ciclista “Grupeta Pan de Zarko” Tito Ramírez, e Alberto Rodríguez, integrante da directiva do club.

Serán máis de 300 os participantes nesta IV BTT XCO – Concello da Cañiza que se disputarán todas as categorías masculino e feminino de cadete, Junior, sub-23, élite e máster 30-40-50-60. Este evento deportivo, que atraerá novos visitantes á capital do xamón, contará ademais coa colaboración da Policía Local. Igualmente, a proba conta coa colaboración das Comunidades de Montes de Petán, Achas e A Cañiza e aportacións de distintas entidades e empresas.