“Unha formación na vida e para a vida”. Este é o lema do EFA A Cancela, unha asociación que xestiona un centro concertado de Formación Profesional. Baixo a premisa da promoción do rural a través da formación, EFA A Cancela centra o seu obxectivo fundamental en contribuír ao desenvolvemento das persoas e do medio rural a través dunha formación integral de calidade, atendendo todas as dimensións da personalidade, é o obxectivo fundamental da EFA A Cancela, en As Neves.

Un proxecto posible grazas aos lazos estreitos entre a comunidade educativa, as empresas e distintas institucións. Na EFA A Cancela impártense un total de cinco ciclos formativos, tres medios: de xestión administrativa; panadería, repostería e confeitería e de coidados básicos auxiliar de enfermería; e dous superiores: educación infantil e administración e finanzas. Ademais, tamén se impartes cursos de certificado de profesionalidade para persoas demandantes de emprego, unha formación que outorga unha titulación oficial para a inserción laboral. Actualmente, está activo o curso de panadería-bolería, dependente da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, para persoas desempregadas, que se iniciou o pasado mes de novembro e rematará o vindeiro 25 de maio. Impártese tamén preparación para os niveis B1 e B2 dos exames de Cambridge; formación “á carta”, demandada polos diferentes colectivos sociais, para profesionais e empresas, e dispoñen dun espazo de aprendizaxe agroecolóxica. A participación en diversos proxectos europeos é outro dos apartados a destacar. A acción máis inmediata é a marcha de 5 estudantes do CM de panadería, repostería e confeitaría a Italia para a realización de prácticas en empresas a través dun programa de mobilidade Erasmus. En EFA A Cancela existe unha formación e atención personalizada, cada estudante conta cun titor persoal que lle acompaña durante o curso e axúdalle a alcanzar o máximo desenvolvemento de si mesmo, a través dun proxecto persoal de mellora, así como a definir o seu perfil profesional adaptado aos seus intereses e capacidades. A outra liña de traballo e principio no que se fundamenta EFA A Cancela é na metodoloxía dual empresa-aula, na que dende o primeiro trimestre o alumnado xa comeza a súa formación en diferentes empresas. Trátase dun piar básico das EFAs dende o seu inicio, un innovador proceso de alternancia educativa que facilita a asimilación dos coñecementos teóricos, a motivación polo traballo e a súa posterior inserción laboral. Impártese formación para o emprendemento no territorio rural. Partindo desta metodoloxía, EFA A Cancela conta cunha gran variedade de convenios coas empresas máis representativas da comarca, a fin de que o alumnado poida realizar as prácticas. Estes convenios tamén permiten que o centro da EFA conte cunha importante bolsa de emprego. Historia Efa A Cancela naceu en 1974, baixo o amparo da fundación das EFAs, nun edificio de 1.912, construído por Dona Purificación Fontán de Elduayen, marquesa viúva do Pazo da Mercé, co fin de que a parroquia de Tortoreos, As Neves e toda a comarca contase a partir dese momento cun centro docente de calidade para os seus habitantes. As orixes destas iniciativas, as EFAs, remóntanse a San Josemaría Escrivá de Balaguer, quen advertía da necesidade de promover a mellora das condicións de vida e traballo dos habitantes do medio rural baseándose na metodoloxía das Maison Familiares Rurais francesas. Nos anos 60, estas condicións eran moi precarias en España. San Josemaría impulsou a un grupo de profesionais para que puxesen ao alcance das familias rurais un medio eficaz para elevar a súa formación, a súa preparación profesional, o seu benestar e a súa vida espiritual. Na creación e o desenvolvemento inicial das EFAs participaron Joaquín Herreros y Felipe González de Canales, coa colaboración das propias familias, de técnicos especializados e de empresarios das comarcas en que se foron situando. A día de hoxe, existen máis de 1.000 EFAs repartidas por todo o mundo. Museo vivo do pan, un espazo gastrocultural A historia do pan está ilustrada neste museo con materiais explicativos que fan un percorrido polas distintas épocas da historia da humanidade dende o Neolítico á Idade Media. A isto únense elementos vinculados ao pan como cereais ou apeiros de labranza que fan comprender a historia tan viva do pan. Pode visitarse de luns a venres concertando cita. Tamén, a dous quilómetros do museo, na parroquia de Rubiós, está aberto ao público un muíño de auga en activo onde se pode ver o proceso da moenda do millo. E dirixido aos escolares, organízanse obradoiros de elaboración de pan para alumando de Educación Infantil e Primaria no que se amosan os procesos de amasado, fermentado, cocción e degustación organoléptica.