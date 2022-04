Arbo celebra esta fin de semana a 62 edición da súa Festa da Lamprea. Logo de dous anos sen poder vivila pola pandemia da COVID-19, a capital da lamprea inaugurou onte a súa multitudinaria festa gastronómica, admirada e tan valorada por todos os amantes da raíña do Miño.

A festa continúa hoxe e mañá. A carpa de Arbomostra trasladouse nesta edición á céntrica Praza do Mercado, con stands de degustación de lamprea e de viños D.O. Rías Baixas. Estará aberta hoxe e mañá desde as 11.00 horas ata a medianoite.

A lamprea do Miño pode degustarse en todas as súas variedades. Por suposto, a de tempada, a “arbense”, cociñada no seu propio sangue e acompañada de arroz e picatostes, pero tamén frita, rebozada, asada á brasa, en empanada ou rechea, segundo aseguran desde o Concello de Arbo. En Arbomostra tamén haberá expositores de nove adegas da D.O. Rías Baixas, para acompañar, á perfección coa lamprea. Serán oito de Arbo e unha da veciña vila das Neves.

En Arbomostra haberá mesas e cadeiras para que os asistentes poidan sentar comodamente a degustar o prato, coa nova normativa estatal, xa sen a obrigatoriedade de levar a máscara posta.

Aínda que a tempada de pesca de lamprea comezou con escaseza de capturas, nas últimas semanas foron mellorando. O Concello de Arbo garante que toda a lamprea que se sirva na festa será do río Miño. “Non podía ser doutro xeito” asegura o alcalde de Arbo, Horacio Gil, quen lembra que “A Festa da Lamprea é unha festa de interese turístico nacional e é a nosa obriga manter a calidade da festa e da nosa lamprea, pola que fai tan valorada a nosa hostalería” apunta.

As racións de lamprea teñen prezos populares nesta edición para facela accesible aos asistentes que tanto valoran degustala con todo a lamprea do Miño é un produto de alta calidade, escasa esta tempada, polo que consecuentemente o prezo das racións elevouse este ano.

O pregoeiro deste ano é o actor galego Sergio Pazos, quen subirá ao balcón da casa consistorial hoxe ás 13.00 horas para aportar o seu punto de vista sobre a festa deste peixe miñoto e, seguro, sacar algunhas risas aos asistentes.

Grandes orquestras

A Festa da Lamprea, declarada de Interese Turístico Nacional desde 2016, contará nesta tan agardada edición con grandes verbenas. Esta noite subirá ao escenario na Praza Consistorio a orquestra Olympus e na rúa Luis Cubelas a orquestra La Fórmula. “Respectamos practicamente toda a programación que tiñamos ideada para a última edición da Festa da Lamprea, que non se puido chegar celebrar pola pandemia, unicamente con algunhas modificacións polas datas”.

Ademais de na Arbomostra, poderase degustar lamprea nos restaurantes e casas rurais de Arbo, tamén hoxe e mañá, como calquera fin de semana ata que finalice a tempada no mes de maio, cando a preparación “á arbense” deixará paso as variedades de lamprea “seca”.

A visita a Arbo pódese enriquecer ademais hoxe e mañá con visitas guiadas ao museo Arabo. Máis información no teléfono 670 38 52 72.