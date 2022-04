O alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, e a concelleira de Servizos Sociais, Cristina González, presentaron a nova edición de ‘O día dos nosos maiores’. Un acontecemento que terá lugar o día 8 de maio e que, como vén sendo habitual, celebrarase cunha excursión organizada pensando nos pensionistas de Soutomaior.

Nesta ocasión, con motivo do Xacobeo, os participantes viaxarán a Santiago de Compostela. Os participantes de Soutomaior poderán subirse ao autobús ás 08.30 horas nas paradas utilizadas para o transporte escolar, mentres que para os residentes en Arcade, a recollida farase ás 09.00 horas no Cruce de Pierres.

As persoas interesadas deberán inscribirse antes do día 29 de abril na casa do concello ou na biblioteca municipal.