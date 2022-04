A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social, activou esta semana no Concello de Tomiño a posta en servizo na provincia de Pontevedra da unidade móbil de coidados sociosanitarios enmarcada no programa Coidados Porta a Porta, que visitará os 14 municipios do sur pertencentes ás comarcas do Baixo Miño, O Condado e A Paradanta ata finais do mes de maio.

Trátase dun autobús habilitado para a prestación destas atencións gratuítas para persoas maiores de 55 anos. As consultas ofertadas consisten en revisións e valoracións auditivas; atención podolóxica para prevención, diagnose e tratamento das principais patoloxías dos pés e realización de probas de valoración cognitiva ou exercicios de estimulación para a prevención de Alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas. A unidade móbil estivo esta semana en Tomiño, cubríndose todas as citas dispoñibles para os tres días que permaneceu na vila, estando programadas outras dúas visitas en breve. As seguintes paradas do autobús neste mes de abril serán: o Rosal, do 11 ao 13; Tui, os días 18 e 19; A Guarda, do 25 ao 27 e Oia, do 25 ao 28. En maio chegará ata Salvaterra, os días 2 e 3; As Neves, do 4 ao 6; Arbo, do 9 ao 12; Crecente, os días 16 e 18; Ponteareas, 16, 18 e 19; A Cañiza, 19, 20, 23 e 24; Mondariz-Balneario, 20, 23 e 24; Covelo, 25 e 27 e Mondariz, os días 25, 26, 27 e 30. Ao longo do ano está previsto que este servizo, prestado na provincia a través de dúas unidades denominadas Mega e Rías Baixas, regrese a atender novas citas nestes 14 municipios do sur da provincia. Solicitude cita previa As persoas interesadas en solicitar cita previa para estes servizos ou en pedir información poden chamar ao número de teléfono 622 748 283 ou enviar un correo electrónico ao enderezo coidadosportaaporta.politicasocial@xunta.gal.