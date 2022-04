Superado con éxito o reto de Vive Nigrán 2021, a organización, fiel ao seu espírito, regresa este 2022 coa sexta edición do festival, que novamente se localizará a escasos metros de Praia América, no campo de fútbol de Monte Lourido, do venres 15 ao domingo 17 de xullo.

Rigoberta Bandini foi a primeira confirmación deste ano. Logo de quedar segunda no Benidorm Fest, onde se seleccionou a canción que representará a España en Eurovisión o vindeiro mes de maio, Rigoberta Bandini conseguiu entrar no Top 200 de Global Digital Artists. O seu tema “Ay mamá” convertido en himno e homenaxe a todas as nais e mulleres arrasa en plataformas como Spotify, con máis de sete millón de escoitas, ou YouTube, onde acumula seis millóns de visualizacións. Ademais de “Ay mamá”, hits como “Perra”, “In Spain we call it soledad” o “Too many drugs” sonarán esa xornada en Monte Lourido na que tamén se subirán ao escenario La Bien querida, Niña Polaca e Cariño.

A solista vasca Ana Fernández-Villaverde, coñecida na súa faceta artística como La Bien Querida repasará os seus éxitos como ‘Dinamita’, ‘Muero de amor’ o ‘De momento abril’ e versións como ‘’Llorando por ti’’ acompañada dunha banda completa, nun concerto moi especial, superados os formatos más íntimos dos últimos meses.

A banda madrileña–alacantina Niña Polaca, formada en 2018, ofrece un paseo polo Madrid dos anos 80 a través das súas cancións pop con toques indie-rock. Afianzados xa como unha das grandes promesas nacionais, presentarán en Nigrán o seu segundo álbum publicado en 2021, ‘Asumiré la muerte de Mufasa’

A banda de pop feminino Cariño foi a última das incorporacións ao cartel que se deu a coñecer e chegará a Vive Nigrán da man de Vibra Mahou, a plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas que xera encontros en torno ao directo. O festival contará unha vez máis con este patrocinio ademais do apoio do Concello de Nigrán.

Na primeira das xornadas, o venres 15 de xullo, o prato forte será Iván Ferreiro. O galego repasará as cancións máis representativas dos seus sete discos en solitario, xunto a himnos da súa época en Piratas. Ese mesmo día actuarán os andaluces Colectivo Da Silva e Karavana. Coa súa mestura de rebeldía pop, festa cun estilo naif e toques de ironía xuvenil Colectivo Da Silva reflexionan nas súas letras sobre o día de día da súa xeración. Karavana é un cuarteto de mozos cun directo cheo de enerxía que atrapa a quen os escoita por primeira vez.

Fai unhas semanas, a organización confirmaba unha terceira xornada co concerto de Miguel Ríos & The Black Betty Trío que porán o broche de ouro á sexta edición do festival. Será o domingo, 17 de xullo, cando esta lenda da música se suba ao escenario coa súa actual banda, coa que publica un novo disco (“Un largo tiempo”) e reinterpreta os seus clásicos de sempre. Cunha carreira de máis de medio século, chega ao Vive Nigrán cun repertorio memorable no que non faltarán hits como “Santa Lucía”, “El Blues del Autobús” o “Bienvenidos”.

Tódalas entradas e abonos están á venda en vivenigran.com e ataquilla.com.