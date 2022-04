A proxección do documental ‘Acorda. Cartografía musical da memoria histórica de Pontevedra’, marcou, o pasado venres, o inicio das actividades que o Concello de Redondela desenvolverá ao longo deste mes de abril arredor da memoria histórica.

Para a alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, a memoria histórica “é unha extraordinaria ferramenta non só para lembrar o que pasou durante a guerra e a posguerra, senón tamén para evitar que un horror semellante volva a acontecer. Non aprender do acontecido durante eses anos ou tentar ocultar ese escuro capítulo da nosa historia é o camiño máis curto para volver a cometer os mesmos erros”, afirma.

Os actos, organizados dende o Servizo de Normalización Lingüística, terán como elemento central a homenaxe institucional do Concello de Redondela ás mulleres da Illa de San Simón que se celebrará o venres 22 de abril. Cómpre lembrar que este evento tivo que ser adiado, o pasado inverno, por mor da pandemia. Agora o Concello conta con poder celebralo como peche do Ano das Mulleres, con toda a solemnidade que o acto require e contando coa participación das familias.

A programación do Mes da Memoria continuará o día 28, ás 19.30 horas no Multiusos da Xunqueira, cun obradoiro musical que correrá a cargo do recoñecido músico e activista cultural Xurxo Souto. Esta actividade recupera a tradición musical previa á guerra e que foi frustrada pola contenda bélica

Finalmente, durante o mes de maio na sala de exposicións da Xunqueira colocarase a exposición de “Acorda”, que recolle o material do documental, no que se amosa lugares estreitamente vinculados á memoria histórica, entre eles a illa de San Simón, e feitos históricos relacionados coa represión franquista na provincia de Pontevedra.