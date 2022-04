Dende hai catro meses María e Ángel gozan das vistas dende o barrio do Outeiro, en Redondo, no Concello de Covelo.

Do administrativo distrito de Cuatro Caminos ao barrio do Outeiro. Do balbordo da xente ao silencio do val. Da frenética vida comercial da cidade á calma rural. Da plasticidade da arte á creatividade do Ensino. Das Belas Artes ás matemáticas e á lingua inglesa. Así é unha pequena parte da vida de María e Ángel. Dúas persoas versátiles, en contínua evolución e adaptación.

Por máis sorprendente que pareza, eles nunca antes na vida pisaran este anaquiño do territorio. Chegaron antes do Nadal e deixaron atrás un piso grande nunha céntrica rúa da cidade veciña de Vigo para asentarse nunha pequena casa galega que irán facendo grande enchéndoa de momentos entrañables e enerxía positiva.

Xa teñen horta e Sandokan goza da liberdade da leira mentres os seus donos estudan, traballan e deseñan as obras que irán transformando o seu fogar. Esta parella cambiou a cidade polo campo e teñen claro que “o silencio e a tranquilidade son sinónimos de calidade de vida”, unha vida que xa fan en Covelo. Aseguran que nunca antes estiveran nesta terra pero en cambio “é como se leváramos toda a vida”. Perfectamente adaptados desprázanse cada día aos seus traballos e, de momento, os quilómetros non lle restan folgos nin ilusión. Estes profesores de secundaria elexiron Covelo para quedarse e aquí mercaron a súa casa. Abertos á veciñanza participan en cada proposta que van descubrindo e exploran os camiños nos que atopan eses recunchos fermosos dos que oiran falar. Unha amiga recomendoulles mercar en Covelo e é donde están.

Pero non son os únicos, algo ten este concello e, en concreto a parroquia de Barcia de Mera, que atrae a moitos profesores que elixen vivir no acougo do rural.

A pesar de que no seu barrio a calidade da rede non é a mellor, a diario María e Ángel estudan, videoreúnense co seu equipo docente para as avaliacións e os claustros e conéctanse co mundo urbano sendo un exemplo da aposta polo rural.