A Vig-Bay volve “a toda costa” logo de tres anos dende a última edición. A pandemia da COVID fixo imposible a súa celebración en 2020 e 2021, pero xa está todo listo para que mañá preto de 7.000 persoas, de entre 16 e 82 anos, disputen as tres modalidades desta competición con saída en Vigo e meta en Baiona, pasando polo termo municipal de Nigrán. Precisamente desta localidade do Val Miñor partirá a gran novidade desta edición, a Minibay, de 10 quilómetros, na que están inscritas un milleiro de persoas.

Na proba principal, o medio maratón de 21,097 quilómetros, participarán uns 5.500 atletas que sairán ás 10.40 horas da Avenida de Samil (Vigo). A Maratón, que celebra a súa segunda edición, partirá do mesmo punto ás 08.00 horas e serán uns 400 participantes os que terán que completar os 42,195 quilómetros do percorrido.

Os primeiros 11 quilómetros son os mesmos do Medio Maratón, a partir de aí vólvese cara ao punto de saída en sentido inverso polo mesmo camiño e unha vez chegado ao punto de saída (Samil) os 21 quilómetros restantes son exactamente os mesmos cos do Medio Maratón. As tres modalidades teñen a meta fixada na rúa Elduayen de Baiona.

Historia

O Medio Maratón Gran Bahía Vig-Bay é unha proba de atletismo en ruta que se fai entre Vigo, Nigrán e Baiona, cun percorrido de 21,097 quilómetros, medida homologada pola Real Federación Española de Atletismo. Pero coma case sempre, detrás de calquera actividade humana hai aspectos que transcenden ao simple acontecemento.

A idea inicial desta proba xurdiu como o soño persoal dun coñecido empresario e corredor popular vigués que nos seus adestramentos adoitaba facer o percorrido pola costa. Un percorrido con marcadas connotacións turísticas, paisaxísticas e sociais, nunha área que concentra a máis de trescentos mil habitantes que diariamente se moven entre os diferentes núcleos urbanos.

Despois de ter claro o máis importante, o circuíto, había que darlle contido á idea, así naceron o nome Vig-Bay (síntese de Vigo e Baiona) e o slogan “a toda costa”, o logotipo alado e o Club de Corredores. Só quedaba presentar o proxecto e involucrar no mesmo aos concellos implicados e á Federación Galega de Atletismo, ademais de obter a axuda financeira indispensable de patrocinadores, co-patrocinadores e colaboradores.

A acollida destes grupos anteriores tivo lugar o 27 de febreiro de 2000, data na que se iniciou a 1ª edición, con 613 atletas participantes. No 2019, celebrouse a vixésima edición con dúas modalidades: o medio maratón e o gran desafío dun maratón. E en 2022, tras dous anos de parón obrigado, volve coa segunda edición do maratón, o 21ª medio maratón e a primeira

Minibay.

Dende a organización entenden o crecemento da participación como “o premio ao esforzo constante” e agradecen a todas as persoas e entidades involucradas na celebración do evento, dende os propios atletas ata os que fan posible o funcionamento dos servizos de gardarroupa, aprovisionamento, transporte, vestiarios, seguridade vial, servizos médicos, etc. Neste 2022, máis de 500 persoas participan na organización ás que se suman un gran dispositivo de seguridade de Policía Nacional, Garda Civiel e policías locais e tamén un amplo equipo médico.

Dorsal solidario

Habilitouse un dorsal solidario a prol da Fundación Casa de Caridad de Vigo e o seu Comedor da Esperanza. O prezo que se pagou a maiores pola inscrición ordinaria irá destinado, na súa totalidade, a esta fundación. A imaxe do dorsal solidario será distinta do resto e terá un lugar preferente na área de saída da carreira.