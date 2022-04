O Campo de Fútbol Municipal de O Vieiro acolleu a presentación oficial, desta tempada 2021-2022, do Club de Fútbol Cañiza. O acto celebrouse o pasado domingo, 3 de abril, ás 16.00 horas. Asistiron todos os xogadores dos equipos de Fútbol-8, de Fútbol-11, Senior Masculino e Senior Feminino. A presidenta do club agasallou ao alcalde cañicense, Luis Piña, dunha camiseta do equipo por ser o propio Concello da Cañiza o maior patrocinador do equipo. “Deséxolle a todos os equipos unha grande temporada, que culmine coa mellor clasificación para todas as categorías” animou o rexedor. A presentación do club non se puidera presentar ata agora por mor das restricións sanitarias.