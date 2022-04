Poucos si, pero uns privilexiados son os alumnos da Escola de Educación Infantil A Gándara. As tres nenas e os catro nenos de entre 3 e 5 anos que acoden a diario a este centro da parroquia de Salcidos, na Guarda, onde os espera a súa mestra Lara Salgado. “Este é o meu primeiro curso como docente na EEI A Gándara e non podo estar máis feliz” asegura.

“A maior vantaxe é que somos unha pequena gran familia. E é que nun centro como este a atención pódese realizar de xeito totalmente individual e atendendo a cada necesidade que ten cada neno, dedicándolle moito tempo, o cal é un privilexio”.

A mestra, que tamén é directora do centro, asegura que a confianza que se xera coas familias “é moito maior e colaboran e se involucran moito na vida diaria da escola”.

Outra gran vantaxe é que “ao ter idades mesturadas aprenden entre eles e se coidan moito, é moi bonito velos crecer a todos xuntos”.

Pola contra, “o inconveniente máis grande que atopo ata o momento é que moitas familias chaman á escola coa intención de matricular aos nenos, pero como non temos comedor nin aula madruga en moitas ocasións é imposible a conciliación familiar. Ao ser tan poucos é imposible economicamente, porque sería moi custosos”, puntualiza.

Visita dos veciños

No día a día traballan por proxectos, “gústalles moito investigar polo que traballamos por proxectos do seu interese e sobre a nosa contorna. Os veciños veñen de visita a escola e falamos moito con eles cando pasan por diante polo que tamén aprendemos moito deles e de como foi a súa vida”.

Ao longo do curso están a desenvolver tres proxectos, un sobre o cine, outro de cociña e un plan de vida activa e deportiva.

A Gándara é unha escola piloto do proxecto Pequeno Cinema, que inicia aos escolares, dende Educación Infantil, no descubrimento da sétimo arte. Desenvólvese con grupos de 3 a 8 anos, co obxectivo prioritario de sensibilizar á cativada cara ao cinema, a fotografía e a contorna. Son os propios mestres quen imparten os obradoiros, con intervencións puntuais de cineastas, que culminan con exposicións fotográficas e con pezas audiovisuais compostas a partir de fotografías ou planos acompañados por sons, pequenas creacións textuais e poemas, neste senso estes escolares guardeses están comezando a facer un pequeno proxecto de facer retratos aos veciños e as árbores da contorna.

Por outra banda, grazas ao proxecto de vida activa e deportiva “estamos contando coa presenza dunha mestra de ioga unha vez por semana que está causando sensación entre os rapaces. Encántalles! Ademais temos bicis e patinetes para xogar na escola, saltamos nas nosas rutinas diarias, facemos circuítos e fomentamos que veñan a pé á escola”.

“Temos unha cociña coa que aprendemos a cociñar de forma saudable e cada día da semana temos unha premisa nas nosas merendas. Por exemplo os mércores bocadillo, os xoves froita, os venres lácteos...” Ademais, quincenalmente, cociñan na propio centro, “dende pan ata setas que cultivamos nós mesmos. Así, aprendemos cantidades, a cociñar de xeito saudable e, á vez, estamos creando o noso receitario”.