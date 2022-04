A Festa da Ostra regresou este ano con máis forza ca nunca. O tempo acompañou e notouse ás gañas de verbena e do bo comer, tanto que o evento rexistrou récord histórico de asistencia, máis de 35.000 persoas e arredor de 115.000 unidades de ostras vendidas ao longo de toda a fin de semana.

Así, desde a corporación municipal destacan “o gran éxito da XXXIV Festa da Ostra que superou todas as expectativas”. O alcalde, Agustín Reguera, explicou que “ o clima, os dous anos sen celebración, a homenaxe á hostalería… todos estes factores influíron para facer desta edición a máis numerosa de todas. Arcade merecíase isto despois deste dous anos tan difíciles, unha celebración por todo o alto”.

Tanto as barras como o posto de comida que se instalaron na carpa, na zona de aparcamento do peirao de Arcade, “alcanzaron unhas vendas máis que satisfactorias”. E a oferta do recinto completouse na quincena de establecementos hostaleiros que colaboraban na celebración e que ofrecían nos seus locais diferentes preparacións.

O día forte para os amantes da ostra foi, como vén sendo habitual, o domingo. Desde primeira hora formáronse grandes colas nos postos de ostras e viño. O momento álxido chegou co pregón, que este ano correu a cargo de Paco Corral, un dos hostaleiros con maior traxectoria do Concello e que se acordou durante o seu discurso de todos os seus compañeiros de profesión. As súas palabras, lembrando tamén aos que nos deixaron nos últimos anos, emocionaron a un público que sentiu como propio o discurso dun veciño de toda a vida.

Punto Lila

Unha das novidades desta edición foi a creación dun “punto lila” contra a violencia de xénero. Unha iniciativa destinada a aumentar a seguridade de todas as mulleres que asistiron á celebración, proporcionando información e activando os protocolos de agresión ou acoso, que afortunadamente non tivo que ser necesario. Ademais, esta iniciativa incluía a instalación dun punto de lactación para as nais que necesitaran atender aos seus bebés nunha contorna privada e perfectamente habilitada.