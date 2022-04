O Concello de Arbo acollerá os días 22, 23 e 24 de abril a Festa da Lamprea que volve a celebrarse na súa 62 edición, tras dous anos sen celebrarse pola pandemia da COVID-19. Nesta ocasión o epicentro da festa trasladarase, por primera vez, á Praza do Mercado, no centro da vila, onde estarán os hostaleiros arbenses coa súa exquisita lamprea para degustar e os adegueiros para divulgar os seus viños da D.O. Rías Baixas.

O alcalde de Arbo, Horacio Gil, anunciou o regreso da Arbomostra, A Feira Agroindustrial e Artesanal do Condado-Paradanta, que cumpre 36 edicións e que, desta vez, será na Praza do Mercado. Nela haberá postos de artesanía, produtos da comarca, ademais da agardada degustación de lamprea ao estilo Arbo e de viños das adegas locais. En engadido, a festa incluirá unha ampla e variada programación cultural orientada a todas as idades. Nunha tempada na que as capturas están a ser baixas, esta Festa de Interese Turístico Nacional servirá para que todas as persoas admiradoras deste peixe o poidan degustar cociñado “á arbense”, no seu propio sangue. A festa abrirá coa apertura da Arbomostra o venres 22, ás 17.30 horas e contará con numerosas actuacións musicais os tres días. Destaca o regreso das verbenas a Arbo. O venres 22 soarán as orquestras Cinema e Miramar; o sábado 23, Olimpus e La Fórmula; e o domingo 24, Satélites e Finisterre.