A veciña da parroquia de Leirado, en Salvaterra, Mónica Cabaleiro Álvarez, volve sorprender cun quebracabezas feito de 24.000 pezas. Rematouno en decembro tras compaxinar durante 6 meses o seu traballo e o seu pasamento favorito, os quebracabezas. Titulado “Vida” pode verse no parque público da Canuda.

“Estiven de vacacións e tamén facendo vida social, non todo na vida é adicarse aos quebracabezas…” aclara Mónica, que descubriu esta paixón durante a pandemia, onde se enganchou e fixo un dos quebracabezas máis grandes do mundo, cun total de 32.600 pezas, co título de “Vida Salvaxe”. Ámbolos dous poden contemplarse nunha das aulas do parque da Canuda, cedidos temporalmente.