A asemblea da Asociación Cultural Arela, que organiza o Festival de Cans, acordou conceder a distinción de Honra, o Premio Pedigree, á cineasta, escritora e investigadora Margarita Ledo Andión (Castro de Rei, 1951), unha das autoras cun traballo máis transversal no cinema galego, abranguendo campos que van da creación á investigación e á docencia no ámbito audiovisual.

A organización do certame quere premiar en Margarita Ledo “unha obra caracterizada pola defensa da lingua, a visibilidade das mulleres anónimas e a intención de reconstruír a identidade dun país rescatando a memoria borrada”.

Margarita Ledo recibirá o Can de Pedra e colocará a súa estrela no Torreiro no marco do XIX Festival de Cans, que terá lugar entre o 18 e o 21 de maio.

O premio Pedigree 2022 irá acompañado dunha retrospectiva da súa creación de Curtametraxes e narrativa experimental, rescatando tamén algunha obra inédita

Directora de catro longamentraxes, co seu último filme, Nación (2020), Margarita Ledo acadou varios recoñecementos como o Premio á mellor dirección de película española no prestixioso Festival de Cine Europeo de Sevilla, o Mestre Mateo ao mellor documental e resultou preseleccionada para os Goya.

Con anterioridade, dirixiu Santa Liberdade (2004), cinta na que recupera a memoria do secuestro do buque homónimo, organizado por antifascistas galegos e portugueses para denunciar as ditaduras de Franco e Salazar; Liste, pronunciado Líster (2007), a modo de biografía anticlásica do líder comunista galego; e A cicatriz branca (2012), na que explora a figura da muller galega exiliada na Arxentina

Federico Pérez Rey: Chimpín de Prata ‘Premio Pepe Puime’. O actor, guionista e monologuista é un dos rostros máis populares de Galicia. Fíxose moi coñecido pola súa interpretación en numerosas series emitidas na TVG.

Javier Tolentino: Chimpín de Prata. Referente do xornalismo cultural e, sobre todo, da información cinematográfica. Durante case dúas décadas estivo á fronte do programa El Séptimo Vicio (Radio 3), referente imprescindible do público cinéfilo, co que acadou un cento de galardóns, entre eles o Premio da Crítica ou á súa traxectoria no Festival de Cine de San Sebastián.

Marisol e Fonso: Chimpín de Prata ‘Premio Divina Campos’. Pertencentes a unha familia na que varios irmáns son colaboradores habituais do festival, Marisol e Alfonso son os propietarios do Baixo de Alfonso, do que o público popularizou nas redes a súa “porta voadora”. Situado no barrio da Pedreira, é un dos espazos fixos da proxección das curtas a concurso desde hai varias edicións.